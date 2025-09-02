La inflación de Paraguay aumentó tres décimas en tasa interanual, hasta el 4,6% en agosto

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Paraguay se ubicó en el 4,6% interanual en agosto del 2025, tres décimas por encima de la cifra registrada en el mismo período del año anterior, según los datos divulgados por el Banco Central del Paraguay.

En tasa mensual, la inflación aumentó un 0,1% en agosto, frente al 0,4% observado en julio.

Por su parte, la inflación interanual de alimentos sin frutas y verduras registró un alza del 10,1% en agosto, por encima del 9,4% de julio.

Por productos, los alimentos se encarecieron un 0,9%, la carne de vacuno un 0,6% y los servicios y renta un 0,3%. En el otro lado de la balanza, los combustibles redujeron su precio un 2,7% y los bienes durables un 1,5%.

El Banco Central del Paraguay decidió mantener los tipos de interés en el 6% en su última reunión sobre política monetaria, celebrada el pasado mes de julio.