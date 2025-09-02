Agencias

La inflación de Paraguay aumentó tres décimas en tasa interanual, hasta el 4,6% en agosto

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Paraguay se ubicó en el 4,6% interanual en agosto del 2025, tres décimas por encima de la cifra registrada en el mismo período del año anterior, según los datos divulgados por el Banco Central del Paraguay.

En tasa mensual, la inflación aumentó un 0,1% en agosto, frente al 0,4% observado en julio.

Por su parte, la inflación interanual de alimentos sin frutas y verduras registró un alza del 10,1% en agosto, por encima del 9,4% de julio.

Por productos, los alimentos se encarecieron un 0,9%, la carne de vacuno un 0,6% y los servicios y renta un 0,3%. En el otro lado de la balanza, los combustibles redujeron su precio un 2,7% y los bienes durables un 1,5%.

El Banco Central del Paraguay decidió mantener los tipos de interés en el 6% en su última reunión sobre política monetaria, celebrada el pasado mes de julio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La economía de Brasil se desacelera al crecer un 0,4% en el segundo trimestre del año

La economía de Brasil se

Jay Vine gobierna y Vingegaard se viste de rojo en la 'dictadura' del UAE en Larra Belagua

Jay Vine gobierna y Vingegaard

Grenergy sube un 3,4% tras vender la fase 4 del proyecto Oasis de Atacama a CVC por 405 millones

Grenergy sube un 3,4% tras

Carla Simón ante los aranceles de Trump: "El cine debería poder seguir viajando como cultura que es"

Carla Simón ante los aranceles

El PMI industrial de EEUU se dispara en agosto y deja atrás el 'pinchazo' observado en el mes de julio

El PMI industrial de EEUU