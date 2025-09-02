Kiko Rivera vuelve al domicilio familiar tras su separación de Irene Rosales

'Desaparecido' y esquivando a la prensa desde que salió a la luz su separación de Irene Rosales, Kiko Rivera ha reaparecido ante las cámaras cuando está a punto de cumplirse una semana de su comunicado en redes sociales confirmando su ruptura con la sevillana tras 11 años de relación -9 de ellos de matrimonio- y 2 hijas en común, Ana (9) y Carlota (7).

Horas antes de que la revista 'Semana' revelase en exclusiva la noticia en su portada, el artista abandonaba el domicilio familiar, llevándose sus pertenencias y sus enseres personales en una furgoneta, consciente de que era inminente que todo el mundo supiese que su mujer y él habían decidido -de mutuo acuerdo y sin la existencia de terceras personas involucradas- emprender caminos separados a causa de un desgaste que habría provocado que su convivencia se volviese insoportable.

Desde entonces, el paradero de Kiko era un misterio, aunque se especula que estaría refugiado en la casa de su íntimo amigo y representante Fran mientras busca un nuevo hogar -cercano a la residencia familiar en Castilleja de la Cuesta- para seguir presente en el día a día de sus pequeñas para comenzar su nueva vida de soltero.

Y ha sido precisamente en la casa en la que se ha quedado Irene con sus hijas donde ha reaparecido el hermano de Isa Pantoja tras anunciar su separación. Este martes, alrededor de las 9.30 horas, Kiko ha llegado al domicilio conyugal en moto, ocultando su rostro debajo del casco. Con un llamativo chándal naranja que evidencia el peso que ha perdido a raíz de su ruptura, el Dj ha entrado directamente al garaje increpando a la prensa para que no captase imágenes en el interior de la vivienda.

Una visita a su exmujer y sus niñas que confirma que, a pesar de que en los últimos días se ha rumoreado que Irene podría haber recuperado la ilusión con su monitor de gimnasio -al que al hijo de Isabel Pantoja no le habría hecho ninguna gracia, culpando en parte a este chico de su separación- su relación es cordial y, como ambos aseguraron en sus comunicados sobre su ruptura, continúan siendo una familia por las dos hijas que tienen en común.