José María Almoguera vuelve a la carga contra Alejandra Rubio tras su entrevista a Terelu en su 60 cumpleaños

Terelu Campos cumplió este domingo 60 años y, para celebrar una fecha tan redonda, Alejandra Rubio la sorprendió apareciendo en el plató de 'Fiesta' en una enorme caja de regalo para debutar como presentadora haciéndole una entrevista íntima en la que madre e hija presumieron de su enorme complicidad.

Un momento que no gustó demasiado a José María Almoguera, que este lunes se ha mostrado implacable con su prima y con su tía y no ha dudado en criticar cómo afrontó la novia de Carlo Costanzia su homenaje a la cumpleañera: "Lo ha hecho muy profesional pero yo creo que siendo un cumpleaños lo ha hecho muy fría. Yo hubiese ido un poco más a lo emotivo, un poco más de cariño y de afecto" ha asegurado rotundo.

Además, con las pilas cargadas tras las vacaciones, el hijo de Carmen Borrego ha lanzado un zasca a Terelu al dejar claro que no solo su madre y él hablan del resto de la familia. "Aquí todo el mundo hablamos de todo el mundo. La primera persona que habló del conflicto con mi madre y mío fue Terelu en '¡De viernes!. La primera persona que tenía un blog en el que hablaba de la familia y que incluso publicó una foto de como di la noticia a mi madre de que iba a ser padre fue ella en una revista", ha apuntado demoledor, apuntando que a pesar de sus palabras, "lo respeto". "No me parece mal, lo respeto. Pero seamos un poco consecuentes cada uno con lo que nos dedicamos" ha sentenciado.

Consciente de que sus declaraciones en el programa podrían abrir una nueva brecha en su distante relación con Alejandra, José María ha dado un paso atrás al abandonar las instalaciones de Mediaset y ha aclarado qué piensa de la entrevista de su prima a su tía: "Ella lo ha hecho muy bien, muy profesional. Yo no lo hubiera enfocado de esa manera. Pero realmente, ella me parece que lo ha hecho perfectamente. O sea, lo ha hecho muy, muy bien. Pero es verdad que la he visto un poco fría" ha confesado, reconociendo que le ha parecido "gracioso" porque "le hace preguntas a mi tía que nadie se atreve a hacerle. Eso me parece que está muy bien".

"Pero es verdad que yo hubiera planteado el 60 cumpleaños de mi madre o de mi padre o de lo que sea... Más cariñoso, más de recuerdos. Es un cumple, es algo bonito, es algo que se va a celebrar. Que luego se planteó como una entrevista. Y es verdad que ella en una entrevista tiene que preguntar. Y tiene que hacer preguntas que a la gente le interesen. Pero a lo mejor estaba mal planteado" ha añadido, convencido de que sus críticas no tienen por qué sentar mal a Alejandra. "Aquí nos valoramos unos a otros y no pasa nada, ¿no? Hay que dejar las cosas dichas y ya está, porque si no hablas claro luego se malinterpreta las cosas" ha zanjado.

Además, tras su llamativa ausencia -y la de Carmen Borrego- en la celebración íntima del cumpleaños de Terelu, José María ha asegurado que no le ha sentado mal que no les invitasen porque "fue una cena que lo organizaron unos amigos suyos y ya está. Pero no fue la celebración de su cumpleaños. Una cena y ya está". "Mi madre estaba fuera, en Málaga, y era una cena de amigos. Yo también a lo mejor hago algo con mis amigos por mi cumpleaños y yo no invito a toda mi familia" ha justificado.

Será en unos días cuando su tía sople las velas por todo lo alto y, como ha confirmado, él asistirá con su novia María 'la jerezana', por lo que todo apunta a que por sin se reencontrará con Alejandra y conocerá a : Carlo: "Pues sí, me imagino que sí, claro. María va, yo voy, mi prima va, pues habrá reencuentro". "A Carlo no lo conozco, pero si lo ha elegido mi prima, bien está. No, yo no lo conozco, no puedo opinar de alguien que no conozco" ha reconocido, evitando mojarse sobre qué opina del hijo de Mar Flores.