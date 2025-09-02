Israel anuncia la muerte de un combatiente de Hamás que mantuvo en cautividad a tres rehenes liberadas en enero

El Ejército israelí ha anunciado este martes la muerte de Hazem Oni Naim, combatiente del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a quien ha acusado de mantener en cautividad a tres de las personas secuestradas tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y liberadas por la milicia palestina a principios de 2025, en un ataque a finales de agosto sobre la ciudad de Gaza.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Servicio de Inteligencia Nacional (Shin Bet), bajo el mando del Comando Sur, atacaron y abatieron al terrorista Hazem Oni Naim en la zona de la ciudad de Gaza el 28 de agosto de 2025", ha indicado en su cuenta de la red social X.

Según ha explicado el cuerpo militar, Naim "mantenía cautivas a Emily Damari, Romi Gonen y Naama Levy, quienes fueron liberadas por Hamás en enero de 2025" y "se desempeñó como oficial superior de inteligencia militar de la Brigada de la ciudad de Gaza y mantuvo una estrecha relación con el comandante de dicha brigada, Ezzeldín Haddad".

Emily Damari, de 28 años y nacionalidad británica-israelí, fue secuestrada de su hogar en el kibutz de Kfar Aza durante el ataque del 7 de octubre; Romi Gonen, de 24 años, fue secuestrada en el festival de música Nova, otro de los epicentros del ataque de las milicias palestinas; mientras que Naama Levy, militar israelí de 20 años, fue capturada en la base militar de Nahar Oz.

"Las FDI y el Shin Bet continuarán actuando con contundencia contra las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza y eliminarán cualquier amenaza para los ciudadanos del Estado de Israel", ha aseverado el Ejército israelí.