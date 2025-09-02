Irene Rosales, su nerviosismo ante las informaciones sobre su inminente firma del divorcio de Kiko Rivera

Aunque no fue hasta el pasado miércoles cuando trascendió la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, la decisión de la pareja de emprender caminos separados después de 11 años de relación y 2 hijas en común se habría tomado hace varios meses. A pesar de que la pareja ha deslizado que ha sido una ruptura cordial, de mutuo acuerdo y sin la existencia de terceras personas, diferentes medios de comunicación apuntan a que fue la influencer la que dio el paso definitivo al no soportar más la convivencia con el hijo de Isabel Pantoja.

La sevillana llevaría un tiempo haciendo vida de soltera y, al no ver reacción en el Dj tras pedirle que cambiara porque se sentía muy sola y no podía continuar así, habría decidido tirar la toalla y comunicarle a su marido que quería el divorcio.

Algo que no ha salido a la luz hasta ahora porque, pensando en sus pequeñas Ana y Carlota, habrían decidido seguir viviendo juntos en el domicilio familiar hasta que terminase el verano para que las niñas no acusasen tanto la separación de sus padres durante las vacaciones y se adaptasen mejor a la nueva situación con el inicio del curso escolar.

Sin embargo, Irene y Kiko sí habrían dado los pasos legales necesarios y hace dos meses habrían puesto el asunto en manos de sus abogados, por lo que los papeles del divorcio estarían ya redactados y la firma sería inminente.

Una información que la andaluza no ha querido confirmar ni desmentir este martes ante las cámaras de Europa Press tras la llegada del Dj al domicilio conyugal para visitar a sus hijas. Minutos después de que el hijo de Isabel Pantoja entrase en su casa, su todavía mujer la abandonaba para hacer unos recados y, visiblemente nerviosa, ha dado la callada por respuesta a si ya tienen listos los papeles de su separación.

Muy seria -a diferencia de la sonrisa que ha lucido en los últimos días a pesar del aluvión de informaciones que están surgiendo tras su ruptura-, Irene tampoco se ha pronunciado sobre el posible acercamiento de Kiko con su madre tras su divorcio, guardando silencio sobre qué le parece que la tonadillera dijese que era "un lobo con piel de cordero" y que "dejaría tirado" a su hijo.