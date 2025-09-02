Grenergy sube más de un 5% tras vender la fase 4 del proyecto Oasis de Atacama a CVC por 405 millones

Las acciones de Grenergy se anotaban una subida superior al 5% cercanas las 10.30 horas tras acordar la venta de la totalidad de la fase 4 del proyecto Oasis de Atacama, en el norte de Chile bajo la denominación Gabriela, a DIF, el fondo holandés adquirido por CVC hace un año, por valor de 475 millones de dólares (405 millones de euros).

En concreto, los títulos de la compañía subían un 5,47%, hasta intercambiarse a un precio de 71,3 euros.

En la operación se incluyen aproximadamente 24 millones de dólares (20 millones de euros) en función del cumplimiento de unos determinados hitos.

El proyecto de Atacama cuenta con una capacidad instalada de 272 megavatios (MW) solares y 1.100 megavatios por hora (MWh) de almacenamiento. Actualmente se encuentra en construcción y está respaldado por un acuerdo de compra de energía (PPA) firmado bajo modalidad híbrida.

La firma estima que la puesta en marcha de este proyecto sea en el primer semestre de 2026 y que la transmisión de dichos activos tenga lugar posteriormente con la financiación, además del cumplimiento de las condiciones precedentes habituales.

Al mismo tiempo, Grenergy llevará a cabo las actividades de operación y mantenimiento del proyecto durante un período de cinco años.

Grenergy había cerrado la financiación para la construcción de la fase 4 de este proyecto mediante un préstamo verde por un total de 324 millones de dólares (276 millones de euros), una operación en la que participaron entidades como BNP Paribas, Natixis, Société Générale, Scoatiabank y SMBC.