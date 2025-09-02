Eugenia Osborne, tajante, se desmarca de la exclusiva de su padre junto a Gabriela Guillén y su hijo

Eugenia Osborne ha regresado a Madrid después de poner punto y final a sus vacaciones y, como no podía ser de otra manera tras varias semanas alejada de los focos, le ha tocado enfrentarse a las preguntas sobre la polémica portada que su padre, Bertín Osborne, ha protagonizado junto a Gabriela Guillén y el hijo que tienen en común, Arian David, normalizando así su relación con el pequeño, de año y medio.

Y lo ha hecho reafirmándose en su decisión de mantenerse al margen de todo lo relativo a la vida privada de su progenitor y a la relacion que tiene con la esteticien paraguaya: "Sabes que yo de ese tema no hablo" ha expresado tajante, repitiendo la misma frase una y otra vez muy seria y visiblemente incómoda cuando hemos querido saber cómo reaccionó al ver la exclusiva, si le gustaría conocer a su hermanito, y si no va a defender al artista de las críticas tras ser acusado de dar el posado por interés económicos.

"Lo siento, no voy a hablar del tema, de verdad. Yo tengo mi opinión pero es para mí" ha sentenciado, cerrada en banda a decir qué le parece la cordialidad actual entre Bertín y Gabriela, y sin aclarar si ella se plantea tener relación con el hijo que tienen en común.

"Yo os entiendo perfectamente. Es vuestro trabajo y lo respeto, pero bueno, yo no hablo del tema" ha zanjado rotunda, revelando que a pesar del revuelo que se ha creado por su portada con el pequeño, su padre "está bien, está tranquilo".

Por último, Eugenia se ha pronunciado sobre las informaciones que apuntan a que Bertín va a convertir su finca de Sevilla en un hotel rural de lujo para saldar su deuda de 800.000 euros con Hacienda, reconociendo que aunque "me lo dijeron el otro día", es un tema del que tampoco puede hablar "porque eso son cosas de mi padre. No tengo ni idea".