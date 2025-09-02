El sector de inspección y certificación elevó un 4,4% sus ingresos en 2024, aunque se desaceleró 1,5 puntos

El mercado de inspección y certificación creció un 4,4% en 2024 respecto al año anterior, generando unos ingresos de 2.350 millones de euros, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, que precisa que el sector mostró signos de desaceleración, al crecer un punto y medio menos que en 2023.

En cuanto al segmento de inspección, que representa cerca del 90% del mercado total, ingresó unos 2.100 millones de euros, con un crecimiento del 4,5% respecto a 2023, destacando dentro del sector la inspección técnica de vehículos, que alcanzó los 825 millones de euros, debido al aumento en el número de revisiones realizadas (+2%) y a una nueva subida en las tarifas aplicadas.

Además, la inspección sectorial creció un 2,8%, alcanzando unos 1.275 millones de euros, mientras que las inspecciones industriales representaron cerca de las dos terceras partes del total.

Por otra parte, el segmento de certificación generó unos ingresos de 250 millones de euros, un 4,2% más respecto a 2023, moderando su crecimiento dos puntos y medio en relación al año anterior.

Las empresas acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para el desarrollo de actividades de inspección sumaron 454, una menos que en 2023.

En referencia al número de acreditaciones, hubo una tendencia ligeramente alcista, alcanzándose las 526, un 0,8% más que en 2023. Dentro de este segmento, el 30% correspondían a la actividad de inspección de instalaciones industriales, el 27% a inspección medioambiental y el 17% al área de automoción.

El sector mostró un aumento del grado de concentración, habiendo alcanzado los cinco primeros operadores una cuota de mercado conjunta del 42,6% (cifra un punto y medio superior a la de dos años antes), además, los diez primeros, por su parte, reunieron el 56,5% del mercado.