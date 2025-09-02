Agencias

El Papa expresa su dolor por las víctimas de un desplazamiento de tierras en Sudán con 1.000 víctimas mortales

Por Newsroom Infobae

El Papa ha enviado un telegrama en el que expresa su dolor y su cercanía a las víctimas de una serie de corrimientos de tierras que destruyó este lunes un pueblo del centro de Sudán y que se ha saldado con 1.000 víctimas mortales y destruyó parte de una región.

En el telegrama, firmado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, y dirigido al obispo de El Obeid, monseñor Yunan Tombe Trille Kuku Andali, el Pontífice reza por los afectados "por esta tragedia", especialmente por los fallecidos, sus familiares y por los que continúan desaparecidos.

Asimismo, en el mensaje "ofrece ánimo a las autoridades civiles y al personal de emergencia en sus continuas labores de socorro", como ha informado el portal oficial de noticias del Vaticano 'Vatican News'.

EuropaPress

