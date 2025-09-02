Agencias

El nigeriano Ejuke sufre una lesión miofascial en el bíceps femoral del muslo izquierdo

El extremo nigeriano del Sevilla Chidera Ejuke sufre una lesión miofascial en el bíceps femoral del muslo izquierdo y es duda para el siguiente duelo liguero de los hispalenses, que se medirán en el Ramón Sánchez-Pizjuán al Elche, según confirmaron este martes los servicios médicos de la entidad sevillana en un comunicado.

Chidera Ejuke tuvo que retirarse en los primeros minutos del partido ante el Girona FC a causa de unas molestias musculares en su pierna izquierda. Y tras someterse a las pruebas pertinentes, se ha confirmado una lesión miofascial en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Un contratiempo que haría que el nigeriano, titular en los dos últimos partidos, se perdiera el partido de los hispalenses ante el Elche.

Ejuke fue, junto a los internacionales Odysseas Vlachodimos, Orjan Nyland, Gabriel Suazo, Nemanja Gudelj y Ruben Vargas, la gran ausencia del entrenamiento de la primera plantilla del Sevilla FC de este martes, en el que sí estuvieron presentes Adnan Januzaj, reincorporado al grupo tras superar su lesión, así como los recién llegados Fábio Cardoso y Batista Mendy.

