El Festival Internacional de Cine de Mequinenza ofrecerá 31 cortos de14 países del 4 al 7 de septiembre

Por Newsroom Infobae

El Mequinenza International Film Festival (MIFF) alcanza su décima edición convertido en un referente internacional en torno al cine y el agua, leitmotiv de su programación. La selección oficial de 2025, que se proyectarán del 4 al 7 de septiembre en la Sala Goya de Mequinenza, reúne 31 cortometrajes de cuatro continentes y 14 países: Francia, Alemania, Eslovenia, Hungría, Argentina, China, España, Guinea, México, Turquía, Italia, Estados Unidos, Perú e Irán.

Durante cuatro días el público, que con sus votos elegirá el Premio del Público "Antonio Blas", podrá disfrutar de historias en las que el agua, la memoria y la identidad son protagonistas, abordadas desde distintos géneros y miradas.

La diversidad de propuestas refleja la riqueza cultural de los países participantes y el compromiso del Festival con el cine independiente y emergente.

La inauguración oficial del certamen tendrá lugar este jueves, 4 de septiembre, a las 18.00 horas para continuar con la proyección de los cortometrajes de animación incluidos en la sección MiniMIFF: ocho propuestas que exploran universos creativos desde lo poético hasta lo humorístico.

Se trata de las producciones francesas "Amor a primera vista (Coup de foudre)", "El rayo (The Ray)" y "La calma de las cigarras (The Calm of the Cicadas)", la alemana "Pingu y el oso (Pingu & Bear)", la eslovena "The Skinnies", la húngara "Momo", la argentina "Darshan" y la china "Una gota de rocío".

El viernes 5 de septiembre, a partir de las 18.00 horas, se proyectarán las secciones Cinca, Segre y Río Bravo, dedicada al Western. Así la sección Cinca reúne cinco propuestas entre ficciones y documentales que reflexionan sobre la memoria personal y colectiva: las españolas, "Juanita", "Azul" y "Cendres (Cinders)", junto con la guineana "Manga Labe, el arroyo de mi infancia" y la mejicana "Fluir (Flow)". La sección Segre incluye otros cinco títulos que abordan la fuerza del mar, las pérdidas y la transformación de los territorios: los españoles "Nens", "Todo lo cubre la sal" y "Blow!", el turco "Aquellos que dejamos atrás (Ardimizda Kalanlar)" y el argentino "Las loicas".

En la sección Río Bravo, cinco producciones homenajearán al género del Western con propuestas que oscilan entre la tradición y la experimentación: las norteamericanas "Gussy" y "El último refugio (The Last Resort)", la italiana "En la cresta del cadalso (Gallows Ridge)", la francesa "¡El último duelo todavía! (The last gunfight yet!)" y la española "Dos balas para el diablo".

FIN DE SEMANA

El sábado 6 de septiembre, desde las 18.00 horas, será el turno del Panorama Aragonés, con cuatro cortos que ponen en valor el talento local en la comedia, el drama y la animación: "3.000 elefantes", "La ceremonia del círculo", "Cosas de fútbol" y "El peor oficio del mundo".

A continuación, la Sección Ebro proyectrá otros cuatro títulos entre ficciones y documentales que evocan lo fantástico, la memoria y el impacto de los embalses en la vida de los pueblos: las españolas "Fenicia" y "Recordos solagados", la peruana "Fenicia" y la iraní "Azul".

A las 20.00 horas será la ceremonia de entrega de premios y clausura del X Festival Internacional de Cine de Mequinenza que pondrá la guinda el domingo 7 de septiembre a las 19.00 horas con el estreno fuera de concurso de "The Bounty Hunter", del director mequinenzano Enrique Novials.

Se trata de un Western feminista protagonizado por Aurora Laray y José Gallardo, rodado en el poblado de Cardiel, en Fraga, en el que un cazarrecompensas, al que da vida el también mequinenzano Ígor Arán, dudará si cumplir o no el cometido que le han encargado. En el equipo técnico participa la mequinenzana Irma Borbón como responsable de maquillaje.

Los cortometrajes ganadores en las categorías de Mejor Ficción, Mejor Documental y Mejor Animación tendrán acceso directo a la preselección de la 40ª edición de los Premios Goya, tras haber sido designado el MIFF como festival seleccionador oficial por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

EuropaPress

