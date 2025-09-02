Anthropic trabaja en una actualización de Claude Code para que incorpore una versión web

Anthropic está trabajando en una actualización de Claude Code para que incorpore una versión web de su asistente de inteligencia artificial (IA), y ya dispone de una vista previa a la que pueden acceder los usuarios inscritos en el programa Early Access.

La compañía estadounidense planea llevar Claude Code a la web, la versión especializada del modelo Claude de Anthropic enfocado en programación y asistencia técnica que está diseñado para desarrolladores.

Claude Code tiene una amplia comprensión del código del proyecto en el que trabaja. Este asistente prueba y revisa el código, depura y resuelve problemas, desarrolla funciones y automatiza y optimiza el flujo de trabajo. Pero hace todo ello de manera local, en el equipo del desarrollador.

Así, Anthropic está trabajando en una actualización de Claude Code para que incorpore una versión web a la que se pueda acceder desde cualquier navegador, según ha apuntado en X el desarrollador Tibor Blaho (@btibor91), ingeniero líder en AIPRM, y ha recogido el medio tecnológico BleepingComputer en una publicación en su página web.

La empresa de IA ya ha lanzado una vista previa disponible sólo para los usuarios que estén inscritos en Early Acess. Requiere contar con un repositorio, por lo que es necesario instalar la aplicación de Claude para GitHub, así como un archivo de flujo de trabajo llamado Claude Code Dispatch.

Blaho ha explicado que cuando se ejecuta una tarea en Claude Code se puede ver en tiempo real lo que está haciendo el asistente para resolverla, con opciones para agregar comentarios o instrucciones, así como redactar una solicitud de extracción para integrarlo en un proyecto.

El asistente también ofrece la posibilidad de abrir la tarea en una interfaz de línea de comandos (CLI, por sus siglas en inglés), que consiste en una forma de interactuar con un programa o sistema operativo escribiendo comandos de texto, por lo que se podrá continuar trabajando en la tarea desde otro lugar, no sólo desde Claude Code. Asimismo, se pueden habilitar notificaciones por correo electrónico y web para las actualizaciones de Claude Code.