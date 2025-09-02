Agencias

Al menos un muerto y varios heridos por un incendio provocado tras un ataque ruso al sur de Kiev

Al menos una persona ha muerto y varias han resultado heridas en un incendio desatado por un ataque con dron ejecutado en la madrugada de este martes por el Ejército ruso contra Bila Tserkva, una ciudad ubicada a unos 80 kilómetros al sur de la capital ucraniana, Kiev.

"Lamentablemente, una persona falleció como consecuencia de un ataque hostil en Bila Tserkva. El cuerpo del hombre fue descubierto durante la extinción del incendio en un garaje", ha anunciado el gobernador regional, Mikola Kalashnik, en una publicación en su canal oficial de Telegram.

Kalashnik ha señalado además de que se han registrado "daños" en edificios de varias plantas, incendios en una zona de garajes y en la locales comerciales e industriales en la localidad, si bien no ha aportado más detalles.

Por su parte, el alcalde de Bila Tserkva, Volodimir Vovkotrub, ha denunciado en su cuenta de la red social Facebook que se trata de la "segunda noche consecutiva" que el municipio "sufre ataques de drones enemigos" dejando varias "heridos".

