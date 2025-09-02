Acabado irisado, funciones de edición y productividad con IA y una batería de 6.000mAh: así es la serie OPPO Reno 14

OPPO ha presentado en España la nueva serie Reno 14, dotada de una batería de 6.000mAh para poder usar cualquiera de sus tres integrantes durante dos días sin problemas, que destacan por su acabado brillante e irisado.

La nueva serie Reno 14 está compuesta por los modelos Reno14 5G, Reno14 F 5G y Reno14 FS 5G, que llegan equipados con funciones avanzadas de edición y productividad impulsadas por IA y siguen la tendencia estética 'mermaidcore' (de sirena), con un nuevo diseño iridiscente.

La compañía ha desarrollado lo que ha bautizado como 'Iridiscente Glow' ('Resplandor iridiscente'), una técnica que combina doce procesos de recubrimiento refinados para que la cubierta trasera muestre un acabado brillante e irisado, como se aprecia en los colores Opal White y Opal Blue, en los que además hay un grabado que recuerda a la cola de una sirena.

Los tres modelos de la serie incorporan una batería de 6.000mAh y funcionan con la interfaz ColorOS 15 basada en Android 15. La compañía ha confirmado que recibirán cinco actualizaciones principales de ColorOS.

Estos tres modelos también cuentan con Livephoto Pro, la evolución de la función Livephoto, que transforma las fotografías en imágenes dinámicas, que ahora ofrece imágenes en 2K e incluye AI Flash Livephoto, Livephoto 3,5x y Snapshot Livephoto, con la tecnología Dual Exposure Fusion. Las imágenes, además, se pueden compartir en Instagram, tanto en el 'feed' como en los 'reels' y las historias.

Y gracias a la protección frente al agua y al polvo con certificado IP69 de los tres modelos de la serie, la compañía afirma que se puede utilizar un modo subacuático para hacer fotos o grabar vídeo con calidad 4K.

Adicionalmente, y para eliminar las barreras a la compartición de archivos entre diferentes sistemas operativos, la serie Reno14 incorpora la herramienta O+Connect, que facilita la transferencia de fotos, vídeos, archivos y Livephotos entre dispositivos OPPO y sistemas iOS.

Y junto a Livephoto Pro, el editor de inteligencia artificial incorpora una gama de herramientas que elevan la calidad de las fotografías para que parezcan profesionales, entre las que se encuentran como novedad AI Recompose, que ajusta automáticamente las proporciones de las imágenes, y AI Perfect Shot, que corrige las expresiones no deseadas, los ojos cerrados o el cabello que cubre el rostro.

La integración de ColorOS 15 con Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, habilita el uso de comandos de voz para realizar tareas dentro de aplicaciones OPPO como Notas, Calendario y Reloj.

Además, OPPO ha integrado funciones de IA propias para mejorar la productividad, como AI Translate, que traduce textos en otros idiomas en tiempo real con ayuda de la cámara, las conversaciones mientras muestra la transcripción en la pantalla dividida y ofrece interpretación simultánea para vídeos en otros idiomas.

La serie Reno14 también incorpora funciones inteligentes como AI Mind Space, que centraliza y organiza la información relevante en un solo lugar; AI Call Assistant y AI Call Translator, que traducen conversaciones en tiempo real; y AI VoiceScribe, que transcribe y traduce reuniones, videollamadas y clases al instante.

RENO 14 5G

Reno 14 5G está impulsado por el procesador MediaTek Dimensity 8350 y presenta una pantalla plana con panel AMOLED de 6,59 pulgadas, que ofrece una resolución 1,5K y una tasa de refresco de 120Hz.

Este 'smartphone' incorpora una sistema de cámara de tres lentes, liderado por un sensor Sony IMX882 de 50MP con estabilización óptica, en combinación con una lente ultra gran angular de 8MP y una lente teleobjetivo periscópica de 50MP con zoom óptico de hasta 3,5 aumentos.

OPPO ha destacado el sistema de triple flash del Reno 14 5G, en el que la lente principal y la ultra angular utilizan unidades de doble flash para mejorar la iluminación a corta distancia, mientras que la tercer unidad es un flash de enfoque que está alojada en el teleobjetivo.

Con este sistema, se mejora la captura de imágenes en condiciones de poca luz o en entornos oscuros, así como la captura del sujeto en caso de hacer zoom. La cámara frontal, por su parte, cuenta con una lente de 50MP diseñada para los selfis con autoenfoque.

Reno 14 5G también equipa una batería de 6.000 mAh que ofrece hasta 2,25 días de uso típico y carga rápida de SUPERVOOC 80W, que es capaz de cargar al 100% en 48 minutos. Para mantener el rendimiento, Reno14 5G cuenta con un sistema de refrigeración AI Nano Dual-Drive que combina con refrigeración avanzada con cámara de vapor.

RENO 14 F 5G Y RENO 14 FS 5G

Los otros dos integrantes de la serie Reno 14 funcionan con Snapdragon 6 Gen 1 y una batería de 6.000mAh que ofrece una autonomía de hasta dos días. Cuentan con carga rápida SUPERVOOC de 45W, que completa la carga en aproximadamente 79 minutos y refrigeración avanzada con cámara de vapor.

Los dos dos presentan una pantalla de 6,57 pulgadas con tasas de refresco adaptativas de hasta 120Hz, y alojan un sistema de cámara de tres lentes, compuesto por una lente principal de 50MP, una ultra gran angular de 8MP y una macro de 2MP para primeros planos, junto a una cámara frontal de 32MP con autoenfoque.

También cuentan con un sistema de doble flash, diseñado para ofrecer iluminación a corta distancia, que alcanza un nivel de brillo que duplica al de la pasada generación.

La serie Reno 14 estrena AI LinkBoost 3.0, que analiza de forma inteligente el rendimiento de la red, cambia automáticamente a la alternativa más rápida y prioriza los datos más importantes.

PRECIOS Y DISPONIBILIDAD

La serie OPPO Reno 14 está disponible desde este martes 2 de septiembre en el mercado español, donde pueden encontrarse los tres integrante en distintos colores y configuraciones de memoria.

Reno 14 5G está disponible en los colores Luminous Green (verde) y Opal White (blanco irisado) con 12GB de memoria RAM y 512GB de capacidad interna por 649 euros y con 12GB + 256GB por 599 euros.

Reno 14 FS puede encontrarse en Luminous Green (verde) y Opal Blue (azul claro irisado) con 12GB + 512GB por 449 euros, mientras que el modelo Reno 14 F 5G está disponible en Luminous Green y Opal Blue con 8GB + 256GB por 399 euros.

OPPO, además, ha anunciado una promoción de lanzamiento, que estará disponible en su web oficial del 2 al 30 de septiembre: Reno 14 de 12GB + 512GB estará disponible por 599 euros y Reno 14 FS de 12GB + 512GB por 399 euros.

Con la compra de cualquier dispositivo de la serie Reno14, los usuarios recibirán de regalo una funda y una batería externa de 10.000mAh con carga rápida de 22,5W, valorados en 79,80 euros, hasta agotar existencias.