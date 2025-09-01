Agencias

Un militar israelí se suicida en una base del norte de Israel

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un militar de las Fuerzas Armadas israelíes ha sido hallado muerto este lunes en una base del norte del país tras aparentemente quitarse la vida, con lo que sumarían ya 18 los militares israelíes que se han suicidado solo en lo que va de año.

La Policía Militar ha abierto una investigación sobre la muerte de este soldado, integrado en la Brigada Golani, según recoge la televisión pública israelí, Kan. Los resultados serán trasladados a la Fiscalía General Militar para su revisión.

Hace apenas dos semanas se suicidó el capitán Yosef Haim Ashraf, de 28 años, un reservista de Tiberíades. El cuerpo fue hallado cerca de Ramat Poriya.

El responsable del Departamento de Recursos Humanos de las Fuerzas Armadas israelíes, el general Dado Bar Jalifa, ha ordenado la creación de una comisión para examinar la respuesta a estos suicidos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia no se pierden la fiesta íntima con la que Terelu Campos ha celebrado su 60 cumpleaños

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

AMP. El centrocampista español Carlos Soler ficha cuatro temporadas por la Real Sociedad y

AMP. El centrocampista español Carlos

El Supremo de Brasil refuerza la seguridad para el juicio por el intento de golpe de Estado

El Supremo de Brasil refuerza

El Real Betis ficha al extremo brasileño Antony hasta 2030

El Real Betis ficha al

Irene Rosales, sin palabras ante los rumores de que tendría una nueva ilusión tras su separación de Kiko Rivera

Irene Rosales, sin palabras ante