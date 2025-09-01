Un grupo internacional de académicos cataloga de genocidio la ofensiva israelí en Gaza

La Asociación Internacional de Académicos sobre el Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés), que aglutina a medio millar de estudiosos de todo el mundo, ha concluido que Israel está perpetrando un genocidio en la Franja de Gaza bajo el paraguas de una ofensiva militar, unas conclusiones que no han tardado en repudiar las autoridades israelíes.

La asociación ha repasado en un informe los abusos perpetrados sobre la población gazatí y también las declaraciones de algunos miembros del Gobierno de Benjamin Netanyanhu que, de manera explícita, han abogado por "destruir" a los palestinos, tachándolos incluso de "animales" y prometiendo convertir Gaza en un "infierno".

Teniendo en cuenta los datos ya contrastados, entienden que "las políticas y las acciones israelíes en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio", por lo que han reclamado al cese de "cualquier acto que pueda constituir genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad", entre los que incluye la hambruna declarada en la Franja por la falta de ayuda humanitaria.

El Ministerio de Exteriores israelí ha asegurado en cambio que la declaración de la IAGS representa "una vergüenza para la profesión" académica y jurista, ya que considera que el informe "se basa en las campaña de mentiras de Hamás", en palabras del portavoz Oren Marmorstein.

"La IAGS ha sentado un precedente histórico. Por primera vez, 'académicos del genocidio' acusan a la víctima del genocidio", ha lamentado Marmorstein, que ha utilizado dicho término para cargar contra Hamás y advertir de que son los miembros de este grupo quienes quieren "matar a todos los judíos".

Por su parte, Hamás, que siempre ha hecho uso del término "genocidio" para describir la ofensiva sobre Gaza, ha señalado que está teniendo lugar "ante los ojos del mundo" y ha vuelto a recriminar a la comunidad internacional su "inacción".

"Instamos a la comunidad internacional, a Naciones Unidas y a todas las partes implicadas a que adopten acciones urgentes para frenar el genocidio, el desplazamiento y la limpieza étnica perpetrados por el Ejército ocupante", ha reclamado el grupo en un comunicado recogido por el diario 'Filastin'. Espera, asimismo, que "los líderes terroristas" israelíes "sean castigados por sus crímenes.