Trump concederá al exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani la Medalla Presidencial de la Libertad

Newsroom Infobae

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que otorgará la Medalla Presidencial de la Libertad al exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani (1994-2001), quien se encuentra en un delicado estado de salud desde que hace días sufriera un accidente de tráfico.

"Me complace anunciar que Rudy Giuliani, el alcalde más grande de la historia de la ciudad de Nueva York y un patriota estadounidense igualmente grande, recibirá la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de nuestro país", ha declarado en su plataforma Truth Social, en una breve publicación en la que no ha adelantado fecha ni lugar de la concesión.

Giuliani, de 81 años, ha sufrido una fractura vertebral, además de múltiples heridas y contusiones, a causa de un accidente de tráfico después de que un vehículo alcanzase el coche en el que viajaba por detrás y a gran velocidad, según ha revelado este domingo su jefe de seguridad.

Entre los galardonados con la máxima distinción civil de Estados Unidos se encuentran el chef español José Andrés y el difunto Papa Francisco (ambos en enero de 2025, por el expresidente Joe Biden).

