Tony Spina manda un mensaje a Makoke tras cancelar su boda con Gonzalo

Aunque su nombre sonaba con fuerza en todas las quinielas, Tony Spina ha sido el último concursante confirmado para 'Supervivientes All Stars'. Un año después de que su novia Marta Peñate se hiciese con la victoria en la primera edición del reality -frente a rivales de peso como Sofía Suescun, Adara Molinero, Bosco Martínez-Bordiu, Olga Moreno, o Abraham García-, el italiano se embarca en esta aventura con una mzcla agridulce de sentimientos después de que el pasado mayo perdiesen el bebé que esperaban.

"Nervioso no estoy, estoy tranquilo. Tengo las ideas bastante claras. Que son ser yo. Y superarme de lo que hice en la primera edición. Me ha dado mucha penita la despedida. Marta nada, me va a apoyar. Va a ser ella mi defensora. Estoy tranquilísimo. Porque nadie me va a defender mejor que ella. Pero me ha dado penita la despedida. Porque siempre es ella que se va. Entonces yo estoy como acostumbrado a estar fuera. Pero ahora me siento como un poco culpable de dejarla sola, aunque es trabajo y no dura para siempre. Así que pasará y estaremos juntos otra vez" ha confesado emocionado a su llegada al aeropuerto junto al resto de sus compañeros para coger el vuelo a Honduras.

Tony mantuvo una relación con Makoke entre 2018 y 2019 y, aunque en la actualidad no tienen contacto, ha reaccionado con una sonrisa a la pregunta de qué le parecería que la ex de Kiko Matamoros -que está viviendo un momento complicado tras cancelar su boda con Gonzalo debido a la enfermedad de un familiar cercano- les visitase en Los Cayos Cochinos: "Muy bien, la recibimos con los brazos abiertos. No me importa para nada, si viene ahí y encima trae comida, se le agradece. Puede venir quien quiera" ha exclamado entre risas.

"Me ha dado pena que se suspenda su boda porque es por fuerzas mayores, no es porque ella haya querido. Entonces espero que esté bien. Le deseo mucho ánimo, mucha fuerza. Y bueno, que ella se casará cuando esté todo más tranquilo" ha añadido, mandando un mensaje de apoyo a Makoke.