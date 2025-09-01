Sumar considera positiva la reunión entre Illa y Puigdemont y cree que es un éxito de la política de diálogo en Cataluña

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha calificado de positiva la reunión prevista este martes entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, que vincula con la política de desjudicialización del conflicto catalán con la Ley Amnistía y los indultos a los líderes independentistas.

En rueda de prensa este lunes en Madrid, ha señalado que este encuentro forma parte de la "normalidad" del diálogo político en Cataluña, en el que su espacio lleva trabajando desde hace mucho tiempo.

"Es un síntoma de normalización de las relaciones políticas en Cataluña que, en el fondo, también es el éxito de la política del diálogo, de los indultos, de la amnistía que hemos impulsado desde el Gobierno", ha ahondado el también titular de Cultura.

Aparte, ha recordado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya tuvo una reunión con Puigdemont en Bruselas a principios de la legislatura. "Siempre nos van a encontrar dialogando con todo el mundo y ver escenas y reuniones que se produzcan entre actores políticos siempre será positivo", ha concluido.