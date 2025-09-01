Restablecida la circulación de los trenes entre Fix (Tarragona) y Fabara (Zaragoza)

La circulación de trenes entre los municipios de Flix (Tarragona) y Fabara (Zaragoza) -- que había sido interrumpida este domingo por una incidencia en subestación eléctrica-- ha sido restablecida.

"Se ha restablecido la circulación entre Flix y Fabara. Los trenes detenidos reanudan la marcha", ha trasladado Adif a través de un mensaje en la red social 'X', en referencia a dos trenes de pasajeros de Media Distancia que circulaban por dicho trayecto y que habían tenido que ser detenidos cerca de Flix y de Riba-Roja.

Según informaba la empresa pública, el corte --que recaía sobre la línea convencional entre Zaragoza y Reus-- se debía a una falta de tensión en la catenaria provocada por la avería en subestación eléctrica.