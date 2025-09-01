Qué significa la nueva señal de la DGT que controlará la distancia de seguridad con radares (y cómo calcularla)

La Dirección General de Tráfico (DGT) renovó su catálogo oficial de señales de tráfico, en vigor desde el pasado 1 de julio, con nuevas incorporaciones y pictogramas actualizados. Entre ellas está la S991f, que llega acompañada de sanciones de hasta 200 euros y la retirada de 4 puntos del carné de conducir, ampliables a 500 euros y 6 puntos en los casos más graves. Pero, ¿qué indica exactamente esta señal y de qué manera afectará a los conductores?

La S991f se utiliza para advertir de la existencia de dispositivos automáticos que vigilan el cumplimiento de la distancia mínima de seguridad entre vehículos en autopistas y autovías. Su objetivo es reducir los accidentes por alcance y reforzar la seguridad en los tramos más conflictivos.

Recientemente, la DGT compartió en su cuenta oficial de X (antes Twitter) una imagen de esta señal, lo que generó preguntas de muchos usuarios: cómo calcular la separación exigida o qué ocurre en situaciones habituales, como cuando otro coche se incorpora delante reduciendo el espacio disponible.

QUÉ SIGNIFICA LA SEÑAL S991F

Según explica la propia DGT, la señal advierte de la presencia de un radar o cámara que controla la separación mínima obligatoria entre vehículos. Se instalará principalmente en autopistas y autovías, en tramos con alta siniestralidad por colisiones traseras.

No respetar la advertencia supone una infracción grave con multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del permiso de conducir. En casos más serios, cuando se genere un riesgo añadido -por ejemplo, una colisión en cadena- la conducta podría considerarse conducción temeraria, con sanciones de hasta 500 euros y 6 puntos.

QUÉ DICE LA NORMATIVA SOBRE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD

El artículo 54 del Reglamento General de Circulación obliga a todo conductor a mantener una distancia suficiente con el vehículo precedente para poder frenar sin colisionar en caso de una detención brusca. Además, establece que los vehículos de más de 3.500 kilos y más de 10 metros de longitud deben circular, fuera de poblado, con al menos 50 metros de separación, salvo en situaciones de tráfico denso o cuando esté prohibido adelantar.

Estas disposiciones se entienden sin perjuicio de las normas específicas aplicables en túneles, recogidas en el artículo 95 del reglamento.

CÓMO CALCULAR LA DISTANCIA MÍNIMA ENTRE DOS VEHÍCULOS

Uno de los principales problemas que señalan los conductores es cómo calcular la separación en la práctica. existen dos fórmulas sencillas:

Regla de los 2 o 3 segundos: consiste en contar dos segundos desde que el vehículo de delante pasa por un punto fijo (como una señal o un árbol) hasta que el nuestro propio vehículo alcanza ese mismo punto. En condiciones adversas, se aconseja ampliar a tres segundos.

Regla del cuadrado: permite calcular la distancia en metros en función de la velocidad. Se elimina la última cifra de la velocidad y se multiplica la cifra resultante por sí misma. Así, a 90 km/h la separación recomendada sería de 81 metros (9x9) y a 120 km/h, de 144 metros (12x12). Si la calzada está mojada, la cifra debe duplicarse.

Ambos métodos permiten adaptar la distancia de seguridad a la velocidad y a las condiciones de la vía, y resultan especialmente útiles para vehículos sin sistemas de asistencia modernos que ajustan de forma automática la separación.