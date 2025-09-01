Agencias

Principales titulares de los periódicos para el martes 2 de septiembre

Por Newsroom Infobae

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Illa intenta amarrar apoyos para Sánchez en la reunión con Puigdemont"

-- "Maduro llama a Venezuela a la "lucha armada" si Trump ataca"

EL MUNDO

-- "Illa pidió cita con Puigdemont tras verlo Zapatero en Suiza"

-- "Sánchez acusa a los jueces de su mujer y su hermano de "hacer política""

EL PERIÓDICO

-- "El turismo internacional crece un 1,6% en España"

-- "El Gobierno idea una agencia de emergencias que se coordine con autonomías"

LA VANGUARDIA

-- "Catalunya y Madrid pierden turistas por primera vez en 5 años"

-- "Illa mantiene hoy en Bruselas su primera cita con Puigdemont"

LA RAZÓN

-- "Moncloa trabaja en un plan para ganar tiempo y beneficiar a Vox frente al PP"

-- "La compra de trenes usados en Alemania es la solución de Puente para Renfe"

