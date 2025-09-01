Pedro Porro, ausente en el primer entrenamiento de la selección por un compromiso familiar

El lateral derecho del Tottenham Pedro Porro se incorporará durante la noche de este lunes a la concentración de la Selección tras atender un compromiso familiar y será baja en la primera sesión de entrenamiento que dirigirá el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, a las 19.00 horas en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, según confirmó este lunes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Un entrenamiento abierto al público y a los medios de comunicación, con entrada gratuita, a las 19.00 horas en el Campo A de la Ciudad del Fútbol. Una vez concluya el entrenamiento, los futbolistas atenderán a los aficionados y agradecerán su ánimo con autógrafos y fotografías en un encuentro que ya es costumbre al inicio de cada concentración.