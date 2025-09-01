Mueren cinco personas tras estrellarse un helicóptero militar en el norte de Pakistán

Al menos cinco personas han muerto este lunes tras estrellarse un helicóptero del Ejército de Pakistán en los alrededores de la localidad de Chilas, situada en la provincia de Gilgit-Baltistán (norte), según han confirmado las autoridades del país centroasiático.

"Uno de nuestros helicópteros se ha estrellado en Zor, Chilas", ha dicho el portavoz de las autoridades provinciales, Faizulá Faraq, quien ha detallado que entre las víctimas hay dos pilotos y tres miembros del personal técnico del aparato, un extremo confirmado por el jefe de la Policía del distrito de Diamer, Abdul Hamid.

Asimismo, Hamid ha recalcado que el Ejército era propiedad del Ejército de Pakistán, antes de especificar que estaba realizando una prueba de aterrizaje en un helipuerto propuesto en la zona, tal y como ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'. Faraq ha achacado el siniestro a un "fallo técnico", sin más detalles.

El accidente ha tenido lugar unas dos semanas después de que un helicóptero de rescate se estrellara en la localidad paquistaní de Bajaur, en la provincia de Jiber Pastunjuá, durante un intento de entrega de suministros ante las inundaciones en la zona, un siniestro que se saldó también con la muerte de los cinco ocupantes del aparato.