Muere una persona y otras tres son heridas en una colisión entre dos avionetas en un aeropuerto de Colorado, EEUU

Al menos una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas este domingo en un accidente entre dos avionetas que han chocado cuando se disponían a aterrizar en un pequeño aeropuerto en el estado de Colorado, en el oeste de Estados Unidos, donde finalmente se han estrellado e incendiado.

"Un Cessna 172 y un Extra Flugzeugbau EA300 colisionaron cuando ambos aviones intentaban aterrizar en el Aeropuerto Municipal de Fort Morgan, en Colorado, alrededor de las 10.40 hora local (18.40, hora peninsular española) del domingo", ha explicado la Administración Federal de Aviación (FAA) en un comunicado en el que ha precisado que había dos personas a bordo de cada aeronave.

La Extra EA 300 ha sido la que ha sufrido las peores consecuencias, con uno de sus tripulantes muerto y el otro hospitalizado, mientras que los ocupantes de la Cessna 172 apenas han experimentado lesiones menores, según ha indicado el adjunto al sheriff del condado de Morgan, Jon Horton, en declaraciones recogidas por el canal regional Denver 7 de la cadena ABC.

Según su relato, la avioneta Cessna se encontraba en su aproximación final al aeropuerto cuando fue alcanzada en pleno vuelo por la EA 300, lo que provocó que ambas se estrellasen y, acto seguido, se incendiasen, provocando una columna de humo que ha alcanzado unos ocho kilómetros al norte del recinto aeroportuario, que ha tenido que cerrar tras el incidente.

Por su parte, la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) han anunciado que llevarán a cabo una investigación, dirigida por esta última institución.