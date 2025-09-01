Miri Pérez-Cabrero juega al despiste con su romance con Froilán en su adiós antes de 'Supervivientes All Stars'

Emocionada por su regreso a Honduras como concursante de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' tras su comentadísimo paso por 'Supervivientes' en 2024, Miri Pérez-Cabrero se ha convertido en noticia en los últimos días por su posible romance con Froilán tras haber sido sorprendida en actitud cariñosa con el hijo de la infanta Elena durante sus vacaciones en Ibiza.

¿Qué hay de cierto en que podría haber iniciado una relación sentimental con el hermano de Victoria Federica antes de su vuelta a los Cayos Cochinos? Por el momento parece que nos vamos a quedar sin saberlo, ya que la influencer -que saltó a la fama en 'Masterchef 5'- ha jugado al despiste este domingo en el aeropuerto de Madrid, cuando ha puesto rumbo al reality estrella de Mediaset derrochando cercanía junto a sus compañeros, entre los que se encuentran Jessica Bueno, Gloria Camila, Tony Spina, Iván González, Kike Calleja, Fani Carbajo, o Sonia Monroy entre otros.

"La verdad que no espero nada, espero disfrutarlo y espero no defraudar a la gente que quiero y eso es lo más importante. Vengo con fuerza. Una segunda vez ya se sabe de dónde vamos. Así que... que bueno, muy contenta de estar aquí otra vez" ha confesado con una sonrisa, dejando en el aire si entre la gente a la que quiere se encuentra Froilán: "Me río, me río, siempre, siempre con una sonrisa" ha exclamado entre risas, sin confirmar ni desmentir si ha tenido algo con el sobrino del Rey Felipe VI.

"A todos, aunque estén lejos se sienten a todos cerca" ha añadido misteriosa, respondiendo con una carcajada a si hay alguien especial o si viaja a Honduras para vivir la experiencia soltera.