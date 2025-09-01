Más de 12.000 médicos se preinscriben al programa de formación de competencias digitales de Generación D

Más de 12.000 médicos se han preinscrito al programa de formación de competencias digitales de la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es y cuyos fondos gestiona en este caso Unión Profesional, con el objetivo de ofrecer contenidos sobre digitalización e inteligencia artificial a más de 30 profesiones diferentes.

Según ha informado la Organización Médica Colegial, adherida al programa, la profesión médica española lidera el interés por esta iniciativa, que abrirá su periodo de inscripción gratuita el 15 de septiembre. El programa dará comienzo el próximo mes de octubre y podrá llevarse a cabo hasta junio de 2026.

Orientado a la dotación de competencias digitales mediante diferentes modalidades (presencial, telemática, híbrida), el programa formativo contará con un bloque común de 40 horas, que se impartirá a todas las personas profesionales inscritas a los programas, y con un bloque específico de 110 horas que se adapta a cada profesión.

El objetivo final de este programa formativo gratuito es ofrecer una formación avanzada y de calidad a fin de garantizar la mejor prestación de los servicios que se prestan a la ciudadanía. Además, en el caso de la profesión médica esta formación contará con créditos de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS) y del Sistema Nacional de Salud.