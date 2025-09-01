Marta Peñate, sin pelos en la lengua, responde a Oriana Marzoli

Tan solo unas horas después de que su pareja, Tony Spina, haya puesto rumbo a Honduras para participar en 'Supervivientes All Stars', Marta Peñate ya ha comenzado su particular defensa enfrentándose a la ex del concursante, Oriana Marzoli, tras sus últimas palabras. En esta ocasión era la colaboradora de televisión la que se pronunciaba al respecto en su paso por el Festival de Televisión de Vitoria.

"Si me dices que tú discutes conmigo si te pagan, me estás diciendo que a ti lo único que te importa es el dinero y que te da igual el hate que puedas crear o el odio que puedas desprender" respondía Marta ante las últimas palabras de Oriana. "Yo me quedo aquí porque aquí me quieren y nunca me ha pasado absolutamente nada donde trabajo. A ella sí, o no tiene dignidad o se inventó todo lo que dijo" añadía con respecto a la trayectoria profesional de la que fuera pareja de Tony.

Tras el complicado momento que vivió hace algunos meses tras perder al bebé que esperaba, Marta reconocía que eso ya forma parte de su pasado y que ahora está en otra etapa de su vida. "Ahora mismo emocionalmente estoy muy bien, el tema del embarazo lo estoy llevando muy bien, ya está pasado y he pasado página. Ahora cuando venga una nueva oportunidad, que no lo voy a decir, lucharé y si se puede bien, si no, también" sentenciaba ante las cámaras de Europa Press confirmando que seguirá luchando por convertirse en mamá.