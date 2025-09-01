LG ThinQ AI llega a Europa para una experiencia personalizada y eficaz con los nuevos electrodomésticos del hogar

LG ha anunciado la llegada al mercado europeo de su plataforma de inteligencia artificial (IA) para electrodomésticos, LG ThinQ AI, que combina los servicios de ThinQ UP y ThinQ Care, para ofrecer una experiencia personalizada a la hora de gestionar los dispositivos domésticos, adelantándose a las necesidades de los usuarios.

La tecnológica coreana aprovechará su paso por la feria tecnológica IFA, que se celebra esta semana del 5 al 9 de septiembre en Berlín (Alemania), para presentar sus últimas novedades en el mercado europeo, como su nueva gama de frigoríficos o sus nuevas soluciones de lavado, que incluyen funciones inteligentes, de eficiencia energética y un diseño que se integra en espacios contemporáneos.

En este sentido, continuando con las novedades presentadas en el evento tecnológico, LG ha adelantado que su nueva plataforma de IA, LG ThinQ AI, estará disponible en los principales mercados de Europa a lo largo de septiembre y se presenta en primicia en su stand en IFA 2025, donde se darán a conocer sus capacidades para optimizar el rendimiento de los productos.

Concretamente, el presidente de la división LG Home Appliance Solution, Lyu Jae-cheol, ha señalado que esta innovadora plataforma de IA ofrece "comodidad y eficiencia diferenciales" a los usuarios, gracias a actualizaciones continuas y "un cuidado inteligente" del dispositivo en cuestión.

Para ello, uno de los pilares que integra es la plataforma ThinQ UP, también de LG, que permite que los electrodomésticos compatibles incorporen nuevas funciones mediante actualizaciones de 'software', manteniéndolos siempre al día y adaptándolos de forma sencilla a los cambios en el estilo de vida de los usuarios.

La nueva plataforma también se apoya en el sistema ThinQ Care de LG que, por su parte, ofrece un soporte proactivo que anticipa posibles fallos antes de que ocurran. Este sistema utiliza un método de diagnóstico inteligente basado en datos de uso, lo que le permite detectar, incluso, incidentes menores y guiar al usuario para resolverlos fácilmente. Esto proporciona mayor fiabilidad para el electrodoméstico.

ADAPTARSE A LAS NECESIDADES DE LOS HOGARES EUROPEOS

LG también ha detallado que ThinQ AI ha sido diseñado para responder a las prioridades de los consumidores europeos, incluyendo mejoras en la eficiencia energética y la comodidad de uso.

En el caso de los frigoríficos, LG ha ejemplificado cómo, con este sistema, el modo de ahorro de energía con IA ajusta de forma inteligente el uso de la energía por parte del dispositivo, además de ofrecer opciones de comodidad como la función Night View, que ajusta el brillo de pantalla por la noche en el electrodoméstico, o el sistema Smart Fill, que dispensa la cantidad exacta de agua. Igualmente, también permiten reconfigurar el dispensador de hielo para que funcione como dispensador adicional de agua.

Para las nuevas lavadoras, la compañía ha resaltado la función Fresh Keeper, que evita que la ropa se acabe olvidando en la en la lavadora y, por tanto, se arrugue o adquiera algún olor, además de ofrecer un recordatorio de limpieza del tambor, para mantener su higiene.

Igualmente, en el stand de LG, la compañía presentará el concepto Zero Labor Home, que muestra como ThinQ AI reconoce la voz del usuario y activa configuraciones personalizadas previamente guardadas en los dispositivos del hogar, para ofrecer "una experiencia de hogar totalmente adaptada".

PERSONALIZACIÓN COLABORATIVA

Con todo, LG ha señalado que planean seguir incorporando funciones ThinQ UP específicas, inspiradas en las sugerencias de los usuarios. Para ello, ha puesto a disposición de los clientes la función Share Your Ideas en la 'app' ThinQ, con la que los usuarios podrán proponer nuevas prestaciones para sus electrodomésticos.

Estas sugerencias serán estudiadas por la tecnológica y podrán convertirse en actualizaciones reales, en caso de que así lo considere LG. Esta opción de Share Your Ideas se ha comenzado a lanzar en Europa este mes, aunque se ampliará la disponibilidad a otros mercados durante el resto del año.