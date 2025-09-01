Agencias

Las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla vuelven a Barcelona por el mal tiempo en el mar

Por Newsroom Infobae

Guardar

La veintena de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que partieron este domingo de Barcelona hacia Gaza con ayuda humanitaria han vuelto al puerto de la ciudad tras tener que posponer el viaje por el mal tiempo en el mar.

La organización celebrará una reunión este lunes por la mañana para decidir cuándo retoman la expedición, que "seguramente será por la tarde", según han explicado a Europa Press fuentes de ERC, que cuenta con representantes políticos en la flotilla.

Así, las embarcaciones empezaron a salir el domingo al mediodía con 300 personas, entre los que están la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Más de un millón de niños arrancan el curso escolar en Ucrania con interrupciones por la guerra

Más de un millón de

El avión de Von der Leyen, afectado por una presunta interferencia rusa en el GPS

El avión de Von der

Victoria de la Calva, emocionada tras homenajear a su padre en televisión

Victoria de la Calva, emocionada

Candela Márquez desmiente que haya roto su relación con Alejandro Sanz

Candela Márquez desmiente que haya

Rocío Flores deja todo para estar al lado de Gloria Camila antes de marcharse a Honduras

Rocío Flores deja todo para