La inflación de Perú cae a mínimos de hace siete años hasta el 1,11% interanual en agosto

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana, Perú, ha descendido hasta situarse en el 1,11% interanual en el mes de agosto, en mínimos desde 2018.

Según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la inflación retrocedió un 0,29% respecto al mes anterior acumula una subida del 1,24% en lo que va de año.

La caída de este indicador responde a los menores precios observados en las divisiones de consumo. Así, las mayores disminuciones de precios se registraron en los alimentos y bebidas no alcohólicas (-1,05%), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,94%), transporte (-0,15%) y bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (-0,02%).

Por el contrario, los precios que más aumentaron tuvieron lugar en muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar (0,24%), bienes y servicios diversos (0,22%) y restaurantes y hoteles (0,20%).

Respecto al ámbito de los alimentos, el abaratamiento es la consecuencia de los menores precios en pescados y mariscos, hortalizas y otros productos alimenticios pese al encarecimiento de las frutas, la carne y el café.

El Banco Central de Reserva de Perú (BCRP) optó mantener los tipos de interés en el 4,50% en su última reunión sobre política monetaria, celebrada hace dos semanas.

