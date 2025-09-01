Kim Jong Un visita una nueva fábrica de producción de misiles antes de su viaje oficial a China

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha realizado una inspección a una nueva fábrica de armamento destinada principalmente a la producción de misiles antes de iniciar una visita oficial a China para acudir al desfile militar del 3 de septiembre en Pekín con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal norcoreana de noticias, KCNA, el también secretario general del Partido del Trabajo de Corea realizó el domingo una visita a esta fábrica, cuya ubicación no ha sido especificada, para analizar "la condición general de la capacidad de producción de misiles".

Durante la misma, aplaudió el hecho de que "se completara con éxito este último año del plan quinquenal el proyecto de creación ampliada de la capacidad de producción de misiles", un plan presentado por el partido gubernamental con el objetivo de "cubrir las perspectivas de demanda", al tiempo que ensalzó que esto podría ser "el éxito estratégico más importante logrado por la industria bélica".

Kim se mostró además "muy satisfecho" por el establecimiento de "un sistema de producción automática en cadena" y alabó que se haya "aumentado de forma vertiginosa la capacidad estatal de producción de misiles, una garantía segura para aumentar de manera planificada y sin restricciones las normas de combate de las principales unidades de misiles".

Está previsto que el líder de Corea del Norte viaje próximamente al gigante asiático para participar en el citado desfile, seis años después de su último desplazamiento al país vecino, en un viaje inusual en el que coincidirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, y otros 25 jefes de Estado y de gobierno, según confirmaron la semana pasada las autoridades de ambos países.