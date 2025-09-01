JJ.OO. Alejandro Blanco: "Estoy convencido de que Los Ángeles puede ser ideal para superar las 22 medallas de Barcelona"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, pronosticó que los Juegos de Los Ángeles en 2028 pueden ser el lugar "ideal" para superar el techo de las 22 medallas logradas en Barcelona'92, que, según él, se podría haber logrado en Paris 2024, pero que "no salieron los resultados".

En una entrevista a 'Radio Gaceta de los Deportes' de RNE que recoge Europa Press, Alejandro Blanco dijo que el deporte español "está preparado" para conseguir ese hito. "Si pensamos en París, pensamos en Jon Rahm; la vela; el tiro; Carolina Marín; todo aquello que se escapó en el último segundo. Estoy convencido de que, si todo sigue así, Los Ángeles puede ser un sitio ideal para superar esas 22 medallas de Barcelona", comentó.

Alejandro Blanco, que se declaró ilusionado por que en este curso se pondrá en marcha un "proyecto espectacular", la Universidad UCAM-COE, dijo que afronta su sexto mandato con "mucho por hacer". "Es importante mirar atrás. Hemos convertido el Comité Olímpico en el centro de los deportistas y de la federaciones, pero creo que lo más importante aún está por llegar", subrayó.

Para lograr esos resultados, el presidente del COE pidió que "vengan más empresas" para apoyar el Programa ADO. "Hay una gran voluntad del Gobierno, con el COE y RTVE, de que este programa continúe", declaró Blanco, quien agradeció la "unanimidad total" a su gestión al frente del olimpismo nacional.

Asimismo, Blanco aplaudió "que no se esté discutiendo todo el día" en el fútbol nacional. "Obviamente habrá diferencias, pero hay que resolverlas en una habitación. A partir de ahí, buscar lo mejor para el fútbol español y, a través del fútbol español, del deporte español", manifestó.

De Paris 2024, ensalzó que casi el 60 por ciento de los deportistas españoles que viajaron a la capital francesa lograron el diploma olímpico. "En España no valoramos el diploma, y quedar entre los 8 primeros del mundo es una auténtica locura. Y somos, junto a Estados Unidos y Australia, el comité olímpico del mundo que más equipos clasifica", indicó.

Acerca del Eurobasket, en el que el seleccionador nacional, Sergio Scariolo, culminará una nueva etapa en el banquillo de 'La Familia' ve a la selección española "impresionante". "No sería realista si dijese que tenemos el mejor equipo del mundo, pero compite. Lo que estamos trabajando es el presente y futuro. Como me decía Sergio Scariolo, se están poniendo las bases para que dentro de 3 o 4 años este equipo vuelva a ser un referente en el mundo", desveló.

Asimismo, expresó su confianza en los 56 atletas que disputarán el Mundial en Tokio. "Los dos capitanes, María Pérez y Jordan Díaz, son dos grandes referencias para las medallas, pero también el relevo, el 800 metros... Va gente muy buena y no olvidemos los grandes resultados que ha conseguido el atletismo en París", concluyó.