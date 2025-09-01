Jessica Bueno pasa página antes de 'Supervivientes': De la separación de Kiko Rivera, al nuevo amor de Luitingo

Jessica Bueno vuelve a Honduras como concursante de 'Supervivientes All Stars' tras su paso por el reality en 2011, que fue precisamente donde conoció a Kiko Rivera, padre de su hijo Fran (12) y con el que protagonizó una polémica historia de amor repleta de idas y venidas que terminó en 2013. Mientras el Dj vive uno de los momentos más complicados de su vida tras su separación de Irene Rosales, la modelo ha puesto rumbo a los Cayos Cochinos este domingo junto al resto de celebrities que participarán en la segunda edición del concurso que se estrena este jueves 4 de septiembre en Mediaset, y entre las que se encuentran Gloria Camila, Tony Spina, Alejandro Albalá, Iván González, Sonia Monroy, o Fani Carbajo entre otras.

Tras reaccionar en exclusiva ante las cámaras de Europa Press a la ruptura del hijo de Isabel Pantoja y la madre de sus dos hijas confesando que es un tema "muy delicado" sobre el que "no soy quien de comentar absolutamente nada porque es cosa de ellos", Jessica ha preferido mantenerse al margen de la separación de Kiko e Irene y ha guardado silencio antes de coger el avión a Honduras.

Muy seria, la sevillana tampoco ha querido opinar sobre Luitingo, que seis meses después de su mediática ruptura vuelve a estar enamorado de una misteriosa joven para la que ha pedido privacidad y respeto porque no quiere ser conocida. "Estoy centrada" ha zanjado esquiva, dejando claro que no tiene nada que decir sobre la nueva historia de amor del cantante andaluz.