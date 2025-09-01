Agencias

Ingresa en prisión el detenido por la desaparición de dos hombres en Mazarrón (Murcia)

Newsroom Infobae

La jueza de guardia del Tribunal de Instancia de Totana (Murcia) acordó el pasado viernes el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para un hombre por su presunta relación con la desaparición de dos varones de origen ecuatoriano el pasado mes de abril en la urbanización Camposol, en Mazarrón.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) han indicado que las actuaciones han sido declaradas secretas.

La Guardia Civil ha confirmado este lunes el hallazgo de dos cadáveres en una excavación subterránea de la citada urbanización que podían corresponder con los desaparecidos, si bien aún no ha confirmado este extremo pues se está a la espera de la correspondiente identificación de los restos.

La Unidad Orgánica de Policía judicial se hace cargo de la investigación, según han explicado desde el Instituto Armado.

