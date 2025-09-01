Indra 'ficha' de Thales a David King para liderar su negocio en Reino Unido e Irlanda

Indra ha nombrado como director de su negocio en Reino Unido e Irlanda a David King, que antes de su fichaje por la compañía española se desempeñaba como responsable del área de electrónica de misiles para la compañía francesa Thales.

La contratación de David King responde a la intención de Indra de potenciar y desarrollar su presencia en los mercados locales de ambos países, los cuales tienen un "alto valor estratégico" para la empresa.

"Reino Unido e Irlanda han sido identificados como mercados prioritarios en los que reforzar la estructura local y expandir su presencia. Actualmente, Reino Unido e Irlanda representan un negocio de 110 millones de euros en ventas para el grupo, con un crecimiento basado principalmente en la exportación de proyectos en áreas como gestión del tráfico aéreo (ATM), movilidad y defensa", ha subrayado Indra.

King cuenta con casi 40 años de experiencia en el sector aeroespacial y de la defensa y, además de en Thales, ha trabajado en la Royal Air Force, Metrics, Airbus y Raytheon en Reino Unido.

"Durante los últimos 12 años ha trabajado a nivel de alta dirección en sistemas de comunicaciones, aeroespacial, ISR estratégico y táctico, UAV (drones), sistemas de armas y desarrollo de cursos formativos, demostrando su capacidad para ganar y entregar soluciones de defensa complejas a escala internacional", ha añadido la empresa española.

En cuanto a la misión que Indra ha encomendado a King para Reino Unido e Irlanda, la compañía ha destacado su intención de pasar del modelo actual de exportación de proyectos hacia una presencia integral que permita competir con ventajas diferenciales en el mercado local.

De este modo, deberá desarrollar una identidad local y crear oficinas propias, un modelo de gobierno con comité ejecutivo local y una estructura legal independiente.

Además, tendrá que fortalecer las relaciones institucionales y comerciales --de forma reciente ha pasado a formar parte del consejo de la Cámara de Comercio de Reino Unido -- y definir el plan estratégico para Reino Unido e Irlanda para el periodo 2025-2028, que incluye el desarrollo de operaciones de crecimiento inorgánico y el cumplimiento de objetivos financieros a largo plazo.