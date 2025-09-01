Imputado un hombre en Israel por "incitación del terrorismo" por publicar contenidos de Estado Islámico

Las autoridades de Israel han imputado a un hombre residente en una localidad beduina en el desierto del Néguev sospechoso de posesión ilegal de armas y de identificarse con el grupo yihadista Estado Islámico, en nombre del cual habría publicado contenido extremista en redes sociales y habría incitado actos de terrorismo.

La Policía israelí ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que el sospechoso, residente en Lakiya e identificado como Islam al Saná, estaría detrás de "delitos contra la seguridad", antes de agregar que fue detenido "hace varias semanas" por acciones "inspiradas por una organización terrorista".

"Durante la investigación salió a la luz su apoyo a Estado Islámico y su responsabilidad en la difusión de contenido de la organización e ideología extremista", ha subrayado, antes de resaltar que publicó "mucho contenido extremista" relacionado con el grupo yihadista a través de sus cuentas en redes sociales.

En este sentido, ha especificado además que el detenido contaba ilegalmente con armas y ha agregado que ha entregado a las autoridades un fusil de asalto M16, motivos por el que ha sido imputado por "incitación al terrorismo", "apoyo a un grupo terrorismo" y "posesión ilegal de armamento".