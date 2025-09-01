Illa enmarca su reunión con Puigdemont en la voluntad de "mandar un mensaje" de diálogo

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha enmarcado en la voluntad de "mandar un mensaje" de diálogo la reunión que mantendrá este martes con el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas (Bélgica).

"Enviar un mensaje de que, en democracia, el diálogo es el motor primero, el que pone en marcha el coche. El motor de arranque del coche en democracia es el diálogo. Voy por eso", ha dicho en una entrevista este lunes en Catalunya Ràdio y TV3 recogida por Europa Press.

Ha afirmado que le hubiera gustado recibir a Puigdemont en el Palau de la Generalitat, pero que no es posible porque no se la ha aplicado la Ley de Amnistía, y ha concretado que la iniciativa del encuentro ha sido suya y que Puigdemont ha aceptado.

