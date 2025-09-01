Agencias

Illa enmarca su reunión con Puigdemont en la voluntad de "mandar un mensaje" de diálogo

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha enmarcado en la voluntad de "mandar un mensaje" de diálogo la reunión que mantendrá este martes con el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas (Bélgica).

"Enviar un mensaje de que, en democracia, el diálogo es el motor primero, el que pone en marcha el coche. El motor de arranque del coche en democracia es el diálogo. Voy por eso", ha dicho en una entrevista este lunes en Catalunya Ràdio y TV3 recogida por Europa Press.

Ha afirmado que le hubiera gustado recibir a Puigdemont en el Palau de la Generalitat, pero que no es posible porque no se la ha aplicado la Ley de Amnistía, y ha concretado que la iniciativa del encuentro ha sido suya y que Puigdemont ha aceptado.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno palestino pide "soluciones prácticas" a nivel internacional ante los "crímenes" de Israel

El Gobierno palestino pide "soluciones

Meta actualiza sus chatbots para evitar conversaciones sobre autolesiones, suicidios o relaciones románticas con menores

Meta actualiza sus chatbots para

Las Azúcar Moreno pasan página tras la polémica en Valencia

Las Azúcar Moreno pasan página

Victoria de la Calva, emocionada tras homenajear a su padre en televisión

Victoria de la Calva, emocionada

Candela Márquez desmiente que haya roto su relación con Alejandro Sanz

Candela Márquez desmiente que haya