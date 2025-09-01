Gloria Camila confiesa a quién echará de menos durante su paso por 'Supervivientes All Stars'

Enamoradísimos, y dejando claro que su relación está más que consolidada, David García no ha dudado en acompañar a Gloria Camila al aeropuerto para coger el vuelo a Honduras ante el inminente estreno de 'Supervivientes All Stars' el próximo jueves 4 de septiembre.

Tras despedirse de su chico esquivando a las cámaras -"Por favor, que me muero" ha exclamado al ser consciente de que la estaban grabando-, la hija de José Ortega Cano se ha mezclado con el resto de sus compañeros, mostrándose de lo más integrada e ilusionada mientras charlaba con Jessica Bueno, Tony Spina, Alejandro Albalá, Sonia Monroy, o Carlos Alba en sus últimos minutos en España antes de regresar a los Cayos Cochinos 8 años después.

Fue en 2017 cuando Gloria participó en 'Supervivientes' acompañada por su entonces novio, Kiko Jiménez. Su relación llegaba a su fin en 2019, y desde entonces han protagonizado numerosos encontronazos y la hija de José Ortega Cano ha tomado medidas contra el de Jaén por presunto maltrato psicológico, llegando a confesar que sufrió anorexia nerviosa por las acusaciones que su expareja ha vertido en diferentes platós de television contra ella.

De ahí que cuando la prensa le ha preguntado si le gustaría recibir la visita sorpresa de Kiko -que haciendo oídos sordos a la infidelidad de Sofía Suescun con Juan Faro está de vacaciones en Taliandia con la influencer- en Honduras, la reacción de Gloria haya sido de lo más tajante: "Ay por favor, deséame buen viaje" ha zanjado, dejando claro que no tiene ganas de reencontrarse con su ex en el reality.

Muy emocionada, Gloria ha confesado que su familia la apoya en su decisión de volver a 'Supervivientes', reconociendo que lo que más pena le da de dejar España es separarse no solo de su novio, sino también de su sobrina Rocío, hija de José Fernando y Michu, tras el fallecimiento de la gaditana el pasado 7 de julio: "Me da mucha pena, pero todo bien, todo en orden" ha revelado.