Fabián Ruiz causa baja en la selección para los partidos ante Bulgaria y Turquía

El centrocampista del Paris Saint-Germain francés Fabián Ruiz no podrá participar con la selección española en los partidos de clasificación para el Mundial de 2026 ante Bulgaria y Turquía a causa de problemas físicos, según confirmó este lunes el combinado nacional.

"Fabián Ruiz causa baja en la convocatoria de la selección española. El centrocampista internacional llegó con molestias musculares y, después las pruebas realizadas por los Servicios Médicos de la RFEF, abandona la concentración", indicó la campeona de Europa en su cuenta oficial de 'X'.

La baja del andaluz, futbolista clave en el esquema del seleccionador Luis de la Fuente, es la segunda que sufre la 'Roja' de cara a estos dos primeros encuentros de clasificación para la próxima Copa del Mundo tras la del también centrocampista Pablo Páez, 'Gavi', del FC Barcelona y que fue sustituido por Aleix García, del Bayer 04 Leverkusen alemán.

