Eva González se pronuncia sobre la separación de sus ex cuñados, Kiko Rivera e Irene Rosales

Comienza el mes de septiembre y con él muchos proyectos arrancan de nuevo la temporada como es el caso de 'La Voz', que ha presentado su nuevo proyecto en el Festival de Vitoria. En esta ocasión era Eva González, como presentadora del formato, la que mostraba su lado más sincero y discreto al hablar de los diferentes frentes que hay abiertos en la que un día fue su familia política.

"Los dos son personas mauras, personas adultas y esstoy segura ae que van a seguir siendo una familia, como así debe ser, lo más importante son las niñas" confirmaba Eva sobre la reciente separación de sus ex cuñados Kiko Rivera e Irene Rosales. Siempre muy respetuosa, Eva reconocía que la noticia le había sorprendido mucho ya que no se imaginaba nada: "A mí me sorprendió, me sorprendió en el momento, no sabía nada, evidentemente, pero bueno, estoy segura de que han tomado la mejor opción, que es una decisión meditada, y yo les deseo lo mejor a los dos. Los quiero mucho".

En cuanto a su ex marido Cayetano Rivera y los rumores que apuntan a una posible nueva ilusión en el amor, Eva prefirió ser discreta dejando muy claro que siempre formará parte de su familia. "No lo sé. Yo, lo que sea bueno para él, es bueno para mi hijo" aseguraba Eva sobre si el diestro podría estar de nuevo enamorado tras su ruptura con María Cerqueira.

Orgullosa del 'equipo' que ha formado junto a su hijo Cayetano que se ha convertido en el hombre más importante de su vida, Eva aseguraba que le gusta que su hijo le vea a través de la pantalla. "No me impone que me vea mi hijo, al revés, él ha crecido con eso y a mí no me impone que él me vea. Al revés, él como me ve siempre ideal, pues al revés. ¡Esta es mi madre! ¡Más guapa del mundo! Pues yo, vamos, a mí se me cae la baba, totalmente" sentencia.