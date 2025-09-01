España arranca el Europeo de Hockey Patines con trabajado triunfo (2-1) ante Francia

La selección española masculina de hockey sobre patines comenzó con victoria trabajada e importante por 2-1 ante Francia la defensa de su título en el Campeonato de Europa que arrancó este lunes en la localidad portuguesa de Paredes 2025.

El combinado nacional, que en Portugal busca su cuarto trofeo continental consecutivo y que también es el actual campeón del mundo, sumó sus primeros puntos claves en el Grupo A que también comparte con otras favoritas como Portugal e Italia.

Según informó la Real Federación Española de Patinaje, el encuentro ante la subcampeona europea de 2021, empezó con mucha intensidad por parte del equipo que entrena Pere Varias, que encontró premio muy pronto, a los tres minutos, con el 1-0 obra del capitán Nil Roca.

El buen inicio de la actual campeona se amplió con el 2-0, anotado por Martí Casas, pero Francia supo reaccionar para volver a recuperar sus opciones en el partido con el tanto de penalti de Rémi Herman para llegar 2-1 al descanso.

En la segunda mitad, a pesar de que no se movió el marcador, ambos conjuntos dispusieron de varias ocasiones, con Pol Manrubia teniendo la más clara para el combinado nacional, con su disparo topándose con el poste. Con este triunfo, la selección española suma sus primeros tres puntos de este Campeonato de Europa y este martes se enfrentará a Italia.