El lateral Adriá Pedrosa llega cedido al Elche CF y se marcha Jairo Izquierdo

El lateral izquierdo del Sevilla FC Adrià Pedrosa jugará cedido en el Elche CF en esta temporada 2025-26, tras el acuerdo alcanzado por el club ilicitano y el sevillista, según informa el conjunto franjiverde en su web oficial.

Adrià Pedrosa reforzará la banda izquierda del equipo franjiverde hasta el final de la presente temporada, con opción de compra al término de esta cesión. Natural de Barcelona, Pedrosa, de 29 años, se formó en la cantera del RCD Espanyol, donde debutó en Primera División en 2018.

Su proyección y consistencia le permitieron dar el salto al Sevilla FC, equipo con el que ha acumulado experiencia en LaLiga, Copa del Rey y competiciones europeas. La pasada temporada disputó 31 encuentros con el conjunto de Nervión y sumó más de 2.000 minutos en el campo.

Con experiencia en las categorías inferiores de la selección española, Adrià Pedrosa llega al Elche CF, donde competirá por el puesto en la banda con el francés Leo Petrot, fichado también en este mercado estival.

Por otra parte, el Elche rescindió el contrato del defensa canario Jairo Izquierdo, que llegó en el mercado de invierno de la pasada temporada procedente del Cartagena y que se marcharía a la Liga chipriota.

