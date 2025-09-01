El Gobierno de Gaza denuncia un nuevo ataque de Israel contra el hospital de Al Aqsa, el 14º en toda la ofensiva

Las autoridades de la Franja de Gaza, bajo control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado un nuevo ataque del Ejército israelí en la madrugada de este lunes contra el Hospital de los Mártires de Al Aqsa, situado en la ciudad de Deir al Balá, en el centro del enclave, siendo la decimocuarta vez que lo bombardea desde el inicio de su ofensiva militar tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

La oficina de medios del Gobierno gazatí ha denunciado en un comunicado difundido a través de su canal de Telegram que "las fuerzas de ocupación cometieron un nuevo crimen al bombardear con sus aviones de guerra una tienda de campaña para desplazados dentro del Hospital de los Mártires de Al Aqsa, concretamente cerca del ambulatorio del hospital", provocando heridos, daños materiales y poniendo en peligro la vida de decenas de pacientes del centro sanitario.

"Este ataque criminal se produce por decimocuarta vez desde el inicio de la guerra genocida, en una repetición sistemática de los atentados contra el mismo hospital, lo que refleja una clara insistencia en atacar la infraestructura sanitaria y violar el Derecho Internacional que prohíbe dañar las instalaciones médicas y a la población civil", ha agregado, antes de enumerar las fechas de estos 14 ataques ejecutados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Así, ha condenado "enérgicamente esta brutal y continua agresión contra hospitales" de la que responsabilizado "plenamente a la ocupación israelí" así como al Gobierno de Estados Unidos y otros países "cómplices" de los ataques del Ejército israelí y ha reiterado su "llamamiento urgente a la comunidad internacional" para que adopten "medidas inmediatas" que detengan estos "crímenes de guerra y genocidio" y brinden "protección internacional urgente" a instalaciones y personal sanitarios en la Franja de Gaza.

También Hamás ha condenado este ataque y ha acusado al Ejército israelí de tratar de "destruir lo que queda del sector médico y las instalaciones civiles en la Franja de Gaza", según ha difundido el diario 'Filastín', vinculado al grupo palestino, que ha instado en particular a la Liga Árabe, la Organización para la Cooperación Islámica, Naciones Unidas y sus instituciones a actuar "para detener el brutal genocidio cometido por el Gobierno del criminal de guerra (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu contra nuestro pueblo palestino y sus recursos, garantizar la protección de los civiles, los hospitales y las instituciones públicas, y castigar a esta entidad delincuente por sus violaciones sin precedentes de las normas y leyes internacionales".