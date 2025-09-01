Agencias

El fondo CapVest se hará con una participación mayoritaria en la farmacéutica Stada por unos 10.000 millones

La farmacéutica alemana Stada ha comunicado este lunes que el fondo británico CapVest Partners se hará con una participación mayoritaria en la compañía, que comprará a sus actuales accionistas, Bain Capital y Cinven, los cuales, no obstante, conservarán una posición minoritaria cuando finalice la transacción.

Pese a que los términos del acuerdo no han sido hecho públicos, 'Bloomberg' ha indicado, citando fuentes conocedoras del asunto, que CapVest desembolsará unos 10.000 millones de euros por el capital social a adquirir, incluyendo pasivos.

"Stada es una plataforma estratégica única a través de la cual aprovecharemos nuestra importante experiencia en el ámbito de la salud y el consumo para acelerar el desarrollo de la empresa en Alemania y a nivel internacional. Tenemos la intención de destinar una importante cantidad de capital nuevo a este objetivo", ha adelantado el portavoz de CapVest, Matthew Fargie.

"Con su profundo conocimiento de los mercados sanitario y farmacéutico, CapVest es el socio ideal para colaborar con nosotros con el fin de aprovechar las numerosas oportunidades que surgen en nuestro sector y hacer realidad nuestros ambiciosos planes para la empresa", ha afirmado, por su parte, el consejero delegado de Stada, Peter Goldschmidt.

