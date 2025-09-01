Ejecutadas por un pelotón de fusilamiento dos personas condenadas por pertenencia a Al Shabaab

Las autoridades de Somalia han ejecutado este lunes frente a un pelotón de fusilamiento a dos hombres acusados de pertenecer al grupo terrorista Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, y de estar implicados en varios ataques y asesinatos en la capital del país africano, Mogadiscio.

Así, los ajusticiados, identificados como Abdirahman Mohamed Abdulahi e Ibrahim Adán Maadey, fueron condenados a muerte por varias emboscadas y el asesinatos de un indeterminado número de personas en la ciudad, tras los últimos avances territoriales del grupo, según ha recogido la agencia estatal somalí de noticias, SONNA.

El grupo ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas del norte de Mogadiscio a pesar de que las autoridades han incrementado su ofensiva contra Al Shabaab con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.