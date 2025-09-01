Destituida la presidenta del Supremo de Ghana tras una investigación por "mala conducta"

El jefe de Estado de Ghana, John Mahama, ha anunciado este lunes la destitución de la presidenta del Tribunal Supremo del país, Gertrude Torkornoo, después de que un comité de investigación haya recomendado este extremo tras críticas por "mala conducta".

El portavoz del presidente, Felix Kwakye Ofosu, ha indicado que Mahama "ha destituido a Torkonoo con efecto inmediato", de "conformidad" con la Constitución y tras recibir el informe del comité constituido para a principios de este año para su investigación.

"Tras examinar la petición y las pruebas, el comité ha determinado que se habían establecido los motivos de la falta de conducta declarada y ha recomendado su destitución", reza un breve comunicado publicado por la Presidencia ghanesa en su perfil de la red social X.

Mahama cesó en abril a Torkornoo como presidenta del máximo órgano judicial del país africano, cuando estableció un comité para investigar una petición de un ciudadano que le acusó de emitir decisiones judiciales parciales e infundadas, y de malversar fondos públicos, acusaciones negadas por la presidenta del tribunal.

Torkornoo ha sido la tercera mujer que ha presidido el Supremo de Ghana tras haber sido designada para el cargo en 2023 por el predecesor de Mahama, el entonces presidente Nana Akufo-Addo. El año pasado enfrentó reiteradas críticas del Congreso Nacional Democrático (NDC), actual partido gobernante.