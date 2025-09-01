Agencias

Daniel Muriel y Candela Serrat, un verano súper especial al lado de sus hijos

Por Newsroom Infobae

Guardar

Daniel Muriel y Candela Serrat han disfrutado de un verano inolvidable: en primer lugar porque el trabajo se lo ha permitido y, sobre todo, porque se les cae la baba viendo como sus dos hijos crecen junto a ellos.

Esta semana, la pareja de actores se dejaba ver en la premiere de la película 'Campamento Garra de Oso' y allí confesaban ante las cámaras haber pasado el verano "muy bien" porque les ha dado "tiempo a todo".

Y eso se debe a que "hemos tenido un verano largo, hemos podido descansar, nos hemos ido e íbamos volviendo a Madrid cuando teníamos que trabajar, pero con base en Menorca y los niños se lo han pasado pipa".

Daniel y Candela han disfrutado al máximo de Mérida, de cuatro años, y Daniel, de un año: "Muy felices". A pesar de que "cuando se van multiplicando el trabajo se va aumentando", el actor reconocía que "Mérida ayuda mucho, es muy guay verles interaccionar, es muy divertido verles".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Detenida una persona sospechosa del asesinato del expresidente del Parlamento de Ucrania

Detenida una persona sospechosa del

Miguel Abellán y Olga Casado, un amor que se fragua en la discreción

Miguel Abellán y Olga Casado,

Toñi Moreno o Cristina Iglesias lo dan todo en el concierto de Camilo en Starlite Occident

Toñi Moreno o Cristina Iglesias

Raquel Perera desvela cómo sigue siendo su relación con Alejandro Sanz

Raquel Perera desvela cómo sigue

Irene Rosales reaparece sonriente tras sus imágenes con un chico cenando

Irene Rosales reaparece sonriente tras