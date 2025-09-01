Corea del Sur suspende la retransmisión de un programa de radio propagandístico dirigido a Corea del Norte

Las autoridades de Corea del Sur han puesto fin este lunes a la retransmisión de un programa de radio propagandístico dirigido a Corea del Norte, una medida que constituye un nuevo gesto de acercamiento por parte de la Administración del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, que ha apostado por una mejora de las relaciones entre las dos Coreas.

El Ministerio de Defensa surcoreano ha explicado en un comunicado que se ha puesto fin a la retransmisión del programa 'Voces de Libertad' en un intento de "fomentar la confianza a nivel militar" y reducir la tensión entre los países vecinos, que siguen técnicamente en guerra.

Este programa era a menudo utilizado por Seúl para emitir música pop y noticias en Corea del Norte. El año pasado, informó del despliegue de tropas norcoreanas en Rusia en el marco de la invasión de Ucrania.

Es la primera vez que se suspende la emisión de este programa en 15 años, cuando se reanudó, precisamente en respuesta al ataque perpetrado por fuerzas de Corea del Norte contra una corbeta surcoreana.

Desde que llegó al cargo el pasado mes de junio, Lee ha ordenado poner fin a los actos propagandísticos en la frontera y ha procedido a la retirada de los altavoces situados en la zona. Además, ha instado a los grupos de activistas a dejar de lanzar balones y panfletos al otro lado de la frontera.