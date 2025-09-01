Carlos Alcaraz pasa a cuartos de final por la vía rápida

El tenista español Carlos Alcaraz se ha clasificado este domingo para los cuartos de final en el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura en Nueva York (EE.UU.), tras ganar por 7-6(3), 6-3 y 6-4 al francés Arthur Rinderknech en dos horas y 13 minutos de encuentro.

En el Arthur Ashe Stadium, Alcaraz se topó con un oponente motivado pese al imponente escenario. No en vano, el espigado francés ya había vencido en fases anteriores de este mismo torneo a otros dos españoles: Roberto Carballés y Alejandro Davidovich. Y por momentos del primer set las sensaciones eran calcadas en sus buenos estados de forma y de ánimo.

Ni una sola bola de 'break' concedió al murciano, quien tampoco dudó con su servicio y brilló con su variedad de golpes. Pese a ello, el galo soportó bien el ritmo y forzó una muerte súbita donde llegó a ir arriba por 1-2 debido a una mala subida a la red de Alcaraz tras hacer segundo saque. Sin embargo, Rinderknech cometió de inmediato una doble falta.

Entonces el del Palmar olió sangre, primero ejecutó un 'drive' sutil con giro rápido de muñeca y luego conectó una derecha potente que corrió mucho en paralelo. En un pispás, Alcaraz se vio 4-2 arriba y tenía dos saques justo a continuación, que además aprovechó de lujo para situarse con un 6-2 a su favor y dejar la primera manga vista para sentencia.

El segundo set parecía calcado al inaugural, sin concederse pelotas de rotura hasta que en el sexto juego se colocó Alcaraz con 0-40 y su adversario solo levantó la primera bola de quiebre en contra. Al juego siguiente, el palmareño sí salvó dos opciones de 'break' y constató esa diferencia de estatus, para no tardar en adjudicarse la segunda manga.

De cara al tercer parcial, a la postre el decisivo, el guion parecía similar aunque Rinderknech ya tuvo que lidiar con un 30-40 en el juego inicial. Esquivó ese susto el francés y todo volvió a la calma para los dos jugadores confiando en sus muy buenos saques. Pero el catálogo del español era mucho más divertido y por detalles se labró un 0-40 clave.

Ocurrió durante el noveno juego, habiendo demostrado Alcaraz que con vaselinas, reveses, dejadas o con lo que le diera la gana incordiaría a un contrincante que en el juego posterior consumó su derrota ante el nº 2 del ranking mundial de la ATP. En la siguiente ronda, Alcaraz jugará contra el checo Jirí Lehecka, verdugo de otro francés, Adrian Mannarino.